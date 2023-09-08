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Два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Два человека получили ранения при обстреле Донецка со стороны украинской армии.
Два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц... Куйбышевский район — ранена женщина 1984 года рождения; Петровский район — на автостанции ранен мужчина 1985 года рождения», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Ранее сообщалось, что мирная жительница погибла в результате ударов украинской армии по жилому району Донецка.

Украинские военнослужащие выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

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