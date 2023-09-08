Военные ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по двум районам Донецка

Украинские военнослужащие открыли огонь по жилым районам Донецка, выпустив по ним 15 ракет из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республике в СЦКК.

Согласно представленной информации, подразделения ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы города в 15:20 мск.

Противник открыл огонь, находясь на позициях в населённом пункте Семёновка.

7 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ выпустили 141 снаряд по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам за промежуток с 9:00 до 21:00 мск.