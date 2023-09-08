Узнать больше

Военные ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по двум районам Донецка

Короткая ссылка
Украинские военнослужащие открыли огонь по жилым районам Донецка, выпустив по ним 15 ракет из реактивных систем залпового огня.
Военные ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по двум районам Донецка
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республике в СЦКК.

Согласно представленной информации, подразделения ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы города в 15:20 мск.

Противник открыл огонь, находясь на позициях в населённом пункте Семёновка.

7 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ выпустили 141 снаряд по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам за промежуток с 9:00 до 21:00 мск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить