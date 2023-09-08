Военные ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по двум районам Донецка
- AP
- © Iryna Rybakova
Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республике в СЦКК.
Согласно представленной информации, подразделения ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы города в 15:20 мск.
Противник открыл огонь, находясь на позициях в населённом пункте Семёновка.
7 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ выпустили 141 снаряд по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам за промежуток с 9:00 до 21:00 мск.