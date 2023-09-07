Кулемзин: ВСУ выпустили за 12 часов 141 боеприпас по районам Донецка

Украинские войска выпустили 141 снаряд по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка за промежуток с 9:00 до 21:00 мск.

Об этом со ссылкой на данные представительства ДНР в СЦКК сообщил в своём Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, ВСУ обстреляли Донецк 49 раз, выпустив 141 снаряд калибра 155 мм, из них 13 кассетного типа, а также 18 ракет из реактивных систем залпового огня.

«В Куйбышевском районе повреждены дома по улице Никополь-Мариупольской и в Киевском районе по улице Куинджи. При обстреле Петровского района повреждены частные дома по улице Удачной. Пострадал также автомобиль», — добавил Кулемзин.

6 сентября мэр сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района города со стороны ВСУ.