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Минобороны России: ПВО перехватила над Брянском три БПЛА самолётного типа

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Брянском три украинских беспилотника самолётного типа.
Минобороны России: ПВО перехватила над Брянском три БПЛА самолётного типа
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что попытка Киева совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 17:30.

Было перехвачено три беспилотника, в том числе два из них уничтожены в воздухе. 

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник сбили на подлёте к Выгоничскому району.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

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