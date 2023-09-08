Минобороны России: ПВО перехватила над Брянском три БПЛА самолётного типа
- РИА Новости
- © Сергей Мальгавко
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Отмечается, что попытка Киева совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 17:30.
Было перехвачено три беспилотника, в том числе два из них уничтожены в воздухе.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник сбили на подлёте к Выгоничскому району.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.