Минобороны России: ПВО перехватила над Брянском три БПЛА самолётного типа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Брянском три украинских беспилотника самолётного типа.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что попытка Киева совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 17:30.

Было перехвачено три беспилотника, в том числе два из них уничтожены в воздухе.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник сбили на подлёте к Выгоничскому району.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.