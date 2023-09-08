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Историк Ченнык назвал агонией стимулирующий студентов вступать в ВСУ проект Рады

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Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что в украинскую Верховную раду внесли законопроект, стимулирующий студентов идти служить в Вооружённых силах Украины (ВСУ) в обмен на бесплатное обучение.
Историк Ченнык назвал агонией стимулирующий студентов вступать в ВСУ проект Рады
  • AP
  • © Libkos

«Это называется агония, после которой будет уже смерть. Это всё, что теперь им остаётся, — собрать студентов и молодёжь», — пояснил собеседник RT.

При этом эксперт допустил, что найдутся студенты, которые согласятся на такое предложение «от нищеты».

«Чтобы получить хороший диплом, значит, немножко (придётся.— RT) повоевать», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Раду внесли проект, предлагающий вступать в ВСУ в обмен на бесплатное обучение.

6 сентября сообщалось, что более 20 тыс. украинцев пережили операции по ампутации конечностей.

Также глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

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