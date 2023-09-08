Балицкий: ВС России пресекли попытку ВСУ провести ротацию в районе Вербового
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня около 05:00 вскрыта попытка противника провести ротацию своих подразделений, а также движение разведки в районе Вербового», — говорится в сообщении.
Балицкий добавил, что группа ВСУ была ликвидирована.
Кроме того, в районе Пятихаток российские войска уничтожили склад боекомплекта ВСУ.
Ранее Балицкий заявил, что ВСУ за ночь потеряли около 100 военных в районе населённых пунктов Вербовое и Работино.