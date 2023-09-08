Балицкий: ВС России пресекли попытку ВСУ провести ротацию в районе Вербового

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы России пресекли попытку украинской армии провести ротацию подразделений в районе населённого пункта Вербовое.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня около 05:00 вскрыта попытка противника провести ротацию своих подразделений, а также движение разведки в районе Вербового», — говорится в сообщении.

Балицкий добавил, что группа ВСУ была ликвидирована.

Кроме того, в районе Пятихаток российские войска уничтожили склад боекомплекта ВСУ.

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ за ночь потеряли около 100 военных в районе населённых пунктов Вербовое и Работино.