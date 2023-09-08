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Рогов: ВС Украины истощили свои резервы в Запорожской области

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ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: ВС Украины истощили свои резервы в Запорожской области
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области», — отметил он.

Рогов уточнил, что в данный момент украинские военные применяют «принцип каруселей» и перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта, подконтрольных Киеву.

Попытки штурма ВС Украины, по его словам, заканчиваются колоссальными потерями.

Ранее Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по скоплению иностранных наёмников ВСУ в Запорожской области.

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