ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Об этом пишет РИА Новости.

«ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области», — отметил он.

Рогов уточнил, что в данный момент украинские военные применяют «принцип каруселей» и перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта, подконтрольных Киеву.

Попытки штурма ВС Украины, по его словам, заканчиваются колоссальными потерями.

Ранее Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по скоплению иностранных наёмников ВСУ в Запорожской области.