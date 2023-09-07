Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по скоплению иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

«На участке фронта между Работино и Вербовым наши ребята, разведчики десантного подразделения, обнаружили скопление большого количества живой силы противника, состоящего, по данным радиоперехвата, из иностранных наёмников», — цитирует слова Рогова РИА Новости.

Российские военные нанесли артиллерийский удар и сбросили четыре управляемые бомбы ФАБ-500.

«Потери противника составили свыше 100 боевиков», — отметил он.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на промышленном предприятии в Купянске, расположенном по улице Сватовская, было обнаружено подразделение, состоящее полностью из иностранцев.

Также Минобороны Австрии не дало конкретного ответа на запрос правонационалистической Австрийской партии свободы о том, участвуют ли в конфликте на Украине военнослужащие республики.