Рогов заявил об ударе по скоплению наёмников ВСУ в Запорожской области
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«На участке фронта между Работино и Вербовым наши ребята, разведчики десантного подразделения, обнаружили скопление большого количества живой силы противника, состоящего, по данным радиоперехвата, из иностранных наёмников», — цитирует слова Рогова РИА Новости.
Российские военные нанесли артиллерийский удар и сбросили четыре управляемые бомбы ФАБ-500.
«Потери противника составили свыше 100 боевиков», — отметил он.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на промышленном предприятии в Купянске, расположенном по улице Сватовская, было обнаружено подразделение, состоящее полностью из иностранцев.
Также Минобороны Австрии не дало конкретного ответа на запрос правонационалистической Австрийской партии свободы о том, участвуют ли в конфликте на Украине военнослужащие республики.