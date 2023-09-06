МО Австрии не дало конкретный ответ на вопрос о солдатах республики на Украине
Об этом пишет австрийская газета Exxpress.
Отмечается, что ранее издание опубликовало видеокадры, на которых был заметен солдат в форме австрийской армии, на левом рукаве его куртки был виден австрийский герб.
«АПС получила ответ от министра — с очень скудной конкретной информацией», — говорится в статье.
По информации газеты, в Минобороны сослались на статью о служебной тайне и отметили, что на кадрах форма «не была чётко узнаваема».
Ранее в зоне спецоперации погиб воевавший на стороне ВСУ наёмник из Колумбии.
Также сообщалось, что воевавший на стороне ВСУ британский наёмник погиб при обстреле.