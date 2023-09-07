Спецкор RT Пискунов: бойцы «Шторма» взяли опорник ВСУ на Угледарском направлении
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Штурмовики действовали при поддержке 120-мм миномёта и БМП-1.
Противник каждый день по несколько раз предпринимает попытки закрепиться в серой зоне, но российская артиллерия и штурмовики быстро выбивают оттуда вэсэушников, отмечает Пискунов.
Угледарское направление — одно из самых напряжённых в ДНР. Здесь, в районе села Никольское, базируется отдельная рота спецназа 29-й армии Восточного военного округа.
Как спецназовцы противостоят ВСУ — в репортаже корреспондента RT.