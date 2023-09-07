Забайкальцы из штурмового отряда «Шторм» 29-й армии Восточного военного округа взяли опорник ВСУ на Угледарском направлении, сообщает спецкор RT Александр Пискунов.

Штурмовики действовали при поддержке 120-мм миномёта и БМП-1.

Противник каждый день по несколько раз предпринимает попытки закрепиться в серой зоне, но российская артиллерия и штурмовики быстро выбивают оттуда вэсэушников, отмечает Пискунов.

Угледарское направление — одно из самых напряжённых в ДНР. Здесь, в районе села Никольское, базируется отдельная рота спецназа 29-й армии Восточного военного округа.

Как спецназовцы противостоят ВСУ — в репортаже корреспондента RT.