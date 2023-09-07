Президент Грузии заявила, что не планирует уходить в отставку на фоне импичмента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена уходить в отставку на фоне объявленного ей импичмента.

«Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», — цитирует её ТАСС.

1 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента действующего президента из-за её визита в Европу вопреки отказу кабмина.

Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили нарушает конституцию страны, потому что без согласия властей совершает поездки в Европу.