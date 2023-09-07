Кадыров сообщил об отправке в зону СВО из Чечни новой группы добровольцев
- РИА Новости
«В чеченскую столицу они ранее прибыли из многих субъектов России для прохождения курсов боевой подготовки на базе Российского университета спецназа. Бойцы выразили желание пополнить ряды легендарного спецназа «Ахмат» и рядом со своими братьями по оружию сражаться с укронацистскими формированиями», — написал он в своём Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что для участия в СВО в Грозный приехали жители не только крупных мегаполисов страны, но и самых отдалённых населённых пунктов России.
Ранее сообщалось, что на Украине женщинам, которые с 1 октября встанут на воинский учёт, ограничат выезд за границу.