Кадыров сообщил об отправке в зону СВО из Чечни новой группы добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ещё одна группа добровольцев отправилась из Грозного в зону проведения СВО.

«В чеченскую столицу они ранее прибыли из многих субъектов России для прохождения курсов боевой подготовки на базе Российского университета спецназа. Бойцы выразили желание пополнить ряды легендарного спецназа «Ахмат» и рядом со своими братьями по оружию сражаться с укронацистскими формированиями», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что для участия в СВО в Грозный приехали жители не только крупных мегаполисов страны, но и самых отдалённых населённых пунктов России.

Ранее сообщалось, что на Украине женщинам, которые с 1 октября встанут на воинский учёт, ограничат выезд за границу.