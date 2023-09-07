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На Украине военнообязанным женщинам ограничат выезд за границу

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На Украине женщинам, которые с 1 октября встанут на воинский учёт, ограничат выезд за границу. Об этом заявил представитель президента Украины в Верховной раде Фёдор Вениславский.
На Украине военнообязанным женщинам ограничат выезд за границу
  • AP
  • © Libkos

Вениславский об этом сказал в беседе с «РБК-Украина».

Он отметил, что если женщины будут стоять на воинском учёте, то они получат статус военнообязанных и в отношении них будет применяться порядок выезда за границу, установленный для военнообязанных. 

«То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд, — тогда да, они смогут уехать. Если нет — тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда», — сказал представитель украинского президента в Раде.

Накануне сообщалось, что на Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года.

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