На Украине военнообязанным женщинам ограничат выезд за границу

На Украине женщинам, которые с 1 октября встанут на воинский учёт, ограничат выезд за границу. Об этом заявил представитель президента Украины в Верховной раде Фёдор Вениславский.

Вениславский об этом сказал в беседе с «РБК-Украина».

Он отметил, что если женщины будут стоять на воинском учёте, то они получат статус военнообязанных и в отношении них будет применяться порядок выезда за границу, установленный для военнообязанных.

«То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд, — тогда да, они смогут уехать. Если нет — тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда», — сказал представитель украинского президента в Раде.

Накануне сообщалось, что на Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года.