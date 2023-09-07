Мэр: в Горловке из-за обстрела обесточена фильтровальная станция

Фильтровальная станция в Горловке обесточена в результате обстрела со стороны украинской армии, часть населённого пункта осталась без водоснабжения, сообщил мэр города Иван Приходько.

«С 14:00 остановлена фильтровальная станция №1 (вследствие обстрела со стороны ВФУ повреждён трансформатор)», — написал Приходько в своём Telegram-канале.

По его словам, Калининский район остался без водоснабжения полностью, Центрально-Городской и Никитовский — частично.

Ранее Приходько проинформировал о ранении двух подростков при обстреле жилого массива украинской армией.

Также сообщалось, что при обстреле Калининского района получил ранение один мирный житель.