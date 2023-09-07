МО России: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли свыше 320 военных

В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли свыше 320 человек на Донецком направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Противник потерял более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим российскими войсками были уничтожены самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, «Гвоздика», две гаубицы Д-30, одно орудие Д-20 и другая боевая техника.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ за ночь потеряли около 100 военных в районе населённых пунктов Вербовое и Работино.