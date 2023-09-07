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МО России: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли свыше 320 военных

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В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли свыше 320 человек на Донецком направлении.
МО России: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли свыше 320 военных
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Противник потерял более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим российскими войсками были уничтожены самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, «Гвоздика», две гаубицы Д-30, одно орудие Д-20 и другая боевая техника.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ за ночь потеряли около 100 военных в районе населённых пунктов Вербовое и Работино.

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