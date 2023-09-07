МО России: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли свыше 320 военных
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«Противник потерял более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим российскими войсками были уничтожены самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, «Гвоздика», две гаубицы Д-30, одно орудие Д-20 и другая боевая техника.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ за ночь потеряли около 100 военных в районе населённых пунктов Вербовое и Работино.