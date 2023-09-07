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Песков заявил, что Москва продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку.
Песков заявил, что Москва продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку
  • РИА Новости

Он ответил на просьбу прокомментировать заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна об эскалации напряжённости в регионе из-за действий Азербайджана.

«Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности и скрупулёзную, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку».

Также он отметил, что проведение совместных учений США и Армении не способствует стабилизации обстановки и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что 11 сентября стартуют совместные с американскими военными учения, которые пройдут на территории республики.

Подробнее — в материале RT.

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