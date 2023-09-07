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NYT: вскоре США отправят на Украину новую партию кассетных боеприпасов

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Вашингтон намерен вскоре отправить Киеву новую партию кассетных боеприпасов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
NYT: вскоре США отправят на Украину новую партию кассетных боеприпасов
  • AP

Спустя два месяца после того, как США передали Украине первую партию кассетных боеприпасов, администрация американского президента Джо Байдена планирует отправить новую партию в ближайшее время, утверждается в статье.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что ВСУ продолжают обстреливать мирных граждан кассетными боеприпасами.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что использование кассетных боеприпасов не даёт преимуществ Украине на поле боя.

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