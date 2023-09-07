Военкор RT показал, как расчёты гаубиц уничтожают ВСУ на Соледарском направлении

Военкор RT Александр Яремчук подготовил сюжет о том, как расчёты гаубиц «Волков» уничтожают живую силу и технику Вооружённых сил Украины на Соледарском направлении.

«Работает на этом направлении наше подразделение гаубицами Д-30, Д-20. Контрбатарея противника в ответ работает по нам», — рассказал один из бойцов диверсионно-разведывательно-штурмовой бригады военкору RT.

По его словам, «после крайнего наката противник понёс очень большие потери». Отмечается, что противник на момент съёмок не пытался штурмовать позиции, но вёл артиллерийский огонь.

Как рассказал командир расчёта, российские военные определяли, где противник разворачивается, вызывали артиллерию и начинали по нему работать.

«Много десанта (ВСУ. — RT) высаживали, очень много. Приезжали на БМП, на танках. Мы это всё накрывали сверху артиллерией», — сообщил он.

Ранее военкор RT показал видео боестолкновений российских операторов ПТУР с двумя украинскими взводами танков и бронемашин на Соледарском направлении.