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Newsweek: Украина не в силах провести операцию против Крыма

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Украина не в силах начать полномасштабную операцию против Крыма, ВСУ теряют свои ресурсы на южном фронте, пишет Newsweek со ссылкой на аналитиков.
Newsweek: Украина не в силах провести операцию против Крыма
  • AFP

«По мнению Фредерика Мертенса, стратегического аналитика Гаагского центра исследований безопасности, Украина сейчас не в состоянии рассчитывать на проведение десантной операции, достаточно масштабной, чтобы вторгнуться на полуостров собственными силами», — пишет издание.

По словам Мертенса, у Киева нет ни кораблей, ни самолётов, которые ему необходимы для обеспечения контроля над морем.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что попытки военнослужащих Вооружённых сил Украины высадиться на полуострове являются дешёвыми пиар-акциями.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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