Константинов назвал дешёвыми пиар-акциями попытки ВСУ высадиться в Крыму

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что попытки военнослужащих Вооружённых сил Украины высадиться на полуострове являются дешёвыми пиар-акциями.

Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что реальных попыток высадиться в Крыму ВСУ не предпринимали, поскольку подобное невозможно.

«Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешёвыми пиар-акциями», — констатировал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российский самолёт Су-30 уничтожил быстроходный катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.