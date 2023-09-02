Константинов назвал дешёвыми пиар-акциями попытки ВСУ высадиться в Крыму
- РИА Новости
Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.
Константинов подчеркнул, что реальных попыток высадиться в Крыму ВСУ не предпринимали, поскольку подобное невозможно.
«Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешёвыми пиар-акциями», — констатировал он.
Ранее в Минобороны России заявили, что российский самолёт Су-30 уничтожил быстроходный катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.