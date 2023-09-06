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Экс-сенатор США Блэк: конфликт на Украине спровоцировали ЦРУ и МИ-6

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Бывший член сената американского штата Вирджиния Ричард Блэк выразил уверенность, что украинский конфликт спровоцировали ЦРУ и МИ-6, Россия этого не хотела.
Экс-сенатор США Блэк: конфликт на Украине спровоцировали ЦРУ и МИ-6
  • AFP

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в США много жителей с консервативными взглядами, которые поддерживают Россию в конфликте.

«Они (консерваторы. — RT) понимают, что Россия не хотела войны — она была ей навязана, когда ЦРУ и британская МИ-6 помогли свергнуть законное украинское правительство в 2014 году», — резюмировал Блэк.

Ранее бывший депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт выразил мнение, что американская и британская элиты выбрали Украину в качестве плацдарма для самоуничтожения славян.

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