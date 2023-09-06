Кулемзин: снаряд ВСУ попал в амбулаторий в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что здание амбулатория получило повреждения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Уточняется, что в здании повреждены фасад, кровля и окна.
Ранее Кулемзин сообщил, что один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате обстрела Куйбышевского и Петровского районов города со стороны ВСУ.
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