Кулемзин: снаряд ВСУ попал в амбулаторий в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что здание амбулатория получило повреждения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

Уточняется, что в здании повреждены фасад, кровля и окна.

Ранее Кулемзин сообщил, что один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате обстрела Куйбышевского и Петровского районов города со стороны ВСУ.