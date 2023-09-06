Политолог Кошкин: весь мир пришёл к выводу, что контрнаступление ВСУ провалилось
- AP
Собеседник RT напомнил, что Энтони Блинкен — это госсекретарь и главный дипломат США, находящийся в команде президента США Джо Байдена.
«Если Байден стоит за организацией кризиса вокруг Украины, за поддержанием вооружённого конфликта, то, конечно, Энтони Блинкен будет поддерживать эту позицию. А в этой позиции надо показать, что есть успех. Если США участвуют, то (всегда. — RT) есть «успех», — пояснил Кошкин.
Он добавил, что весь мир пришёл к выводу, что контрнаступление ВСУ провалилось.
«Но Блинкен, вопреки, говорит о том, что есть результаты. Но какие результаты — не говорит, потому что их нет... Просто нужно заключение для информационной повестки дня, чтобы все ссылались на него. И необязательно, что оно аргументированное. Потому что аргументацией как бы является статусная позиция Блинкена как госсекретаря Соединённых Штатов Америки. Вот так складывается ситуация, что Блинкен по-другому сказать не мог», — заключил военный эксперт.
Ранее Блинкен во время визита в Киев заявил, что видит «прогресс» в контрнаступлении украинских войск.
Однако он не объяснил, что именно считает успехами ВСУ.