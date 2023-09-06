На Украине сообщили о повреждении складских помещений в Киевской области

Госслужба Украины по ЧС проинформировала о повреждении складских помещений в Киевской области.

AP

«Имеем повреждения... складских помещений», — приводит сообщение ТАСС. Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении цеха по производству морских дронов в Одесской области.