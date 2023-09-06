Мирная жительница погибла в результате ракетного удара ВСУ в Запорожской области

ВСУ нанесли ракетный удар по Новофёдоровке в Запорожской области, погибла мирная жительница, мужчина получил ранения.

«Попадание пришлось в частный дом на улице Молодёжной. При обстреле погибла женщина, один мужчина получил ранение», — сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Соловьёв LIVE» заявил, что ВСУ продолжают обстреливать мирных граждан кассетными боеприпасами.

В Reuters сообщили, что США впервые передадут Украине боеприпасы с обеднённым ураном.