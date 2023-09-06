Узнать больше

Мирная жительница погибла в результате ракетного удара ВСУ в Запорожской области

Короткая ссылка
ВСУ нанесли ракетный удар по Новофёдоровке в Запорожской области, погибла мирная жительница, мужчина получил ранения.
Мирная жительница погибла в результате ракетного удара ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

«Попадание пришлось в частный дом на улице Молодёжной. При обстреле погибла женщина, один мужчина получил ранение», — сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Соловьёв LIVE» заявил, что ВСУ продолжают обстреливать мирных граждан кассетными боеприпасами.

В Reuters сообщили, что США впервые передадут Украине боеприпасы с обеднённым ураном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить