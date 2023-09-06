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Военный эксперт Сучиу спрогнозировал уничтожение танков Abrams на Украине

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Военный эксперт Питер Сучиу в своей статье для издания 19FortyFive заявил, что танки M1A1 Abrams американского производства будут сожжены на Украине так же, как и британские танки Challenger 2.
Военный эксперт Сучиу спрогнозировал уничтожение танков Abrams на Украине
  • Gettyimages.ru

Обозреватель отмечает, что «в какой-то момент мы, вероятно, увидим видео того, как горит Abrams».

Также он обратил внимание на то, что украинские военные пытались скрывать передвижения британской техники до недавнего инцидента с уничтожением танка Challenger.

Сучиу добавил, что уничтожение британского танка лишило Минобороны Соединённого Королевства возможности заявлять о том, что их военную технику не поражали во время боевых действий.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.

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