Военный эксперт Питер Сучиу в своей статье для издания 19FortyFive заявил, что танки M1A1 Abrams американского производства будут сожжены на Украине так же, как и британские танки Challenger 2.

Обозреватель отмечает, что «в какой-то момент мы, вероятно, увидим видео того, как горит Abrams».

Также он обратил внимание на то, что украинские военные пытались скрывать передвижения британской техники до недавнего инцидента с уничтожением танка Challenger.

Сучиу добавил, что уничтожение британского танка лишило Минобороны Соединённого Королевства возможности заявлять о том, что их военную технику не поражали во время боевых действий.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.