Военный эксперт Сучиу спрогнозировал уничтожение танков Abrams на Украине
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Обозреватель отмечает, что «в какой-то момент мы, вероятно, увидим видео того, как горит Abrams».
Также он обратил внимание на то, что украинские военные пытались скрывать передвижения британской техники до недавнего инцидента с уничтожением танка Challenger.
Сучиу добавил, что уничтожение британского танка лишило Минобороны Соединённого Королевства возможности заявлять о том, что их военную технику не поражали во время боевых действий.
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.