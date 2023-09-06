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Пушилин: ВСУ пытались прощупать оборону по рубежу Новомайорское — Новодонецкое

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Украинская армия предприняла несколько попыток прощупать оборону по рубежу Новомайорское — Новодонецкое, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».
Пушилин: ВСУ пытались прощупать оборону по рубежу Новомайорское — Новодонецкое
  • РИА Новости

«Есть две горячие точки, они пока неизменны. Это Южно-Донецкое направление. Было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону... Но ребята ситуацию отбили, они контролируют её», — сказал Пушилин.

По словам врио главы ДНР, пока нет никаких предпосылок того, что обстановка может поменяться.

Пушилин также заявил о попытках ВСУ контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка.

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