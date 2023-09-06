Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил о попытках ВСУ контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка.

«Что касается линии фронта, ситуация стабильно напряжённая... Есть две горячие точки по-прежнему, они пока неизменны, это Южно-Донецкое направление — было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону», — рассказал он.

По его словам, российские войска ситуацию контролируют.

«Вторая горячая точка — по артёмовским флангам... попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка, там идёт борьба за высоты», — добавил Пушилин.

Ранее сообщалось, что российский «Солнцепёк» уничтожил скопление солдат ВСУ под Клещеевкой.