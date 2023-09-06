Узнать больше

Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил о попытках ВСУ контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка.
Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка
  • AP

«Что касается линии фронта, ситуация стабильно напряжённая... Есть две горячие точки по-прежнему, они пока неизменны, это Южно-Донецкое направление — было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону», — рассказал он.

По его словам, российские войска ситуацию контролируют.

«Вторая горячая точка — по артёмовским флангам... попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка, там идёт борьба за высоты», — добавил Пушилин.

Ранее сообщалось, что российский «Солнцепёк» уничтожил скопление солдат ВСУ под Клещеевкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить