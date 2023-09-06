Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка
- AP
«Что касается линии фронта, ситуация стабильно напряжённая... Есть две горячие точки по-прежнему, они пока неизменны, это Южно-Донецкое направление — было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону», — рассказал он.
По его словам, российские войска ситуацию контролируют.
«Вторая горячая точка — по артёмовским флангам... попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка, там идёт борьба за высоты», — добавил Пушилин.
Ранее сообщалось, что российский «Солнцепёк» уничтожил скопление солдат ВСУ под Клещеевкой.