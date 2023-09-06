В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС

Член центральной избирательной комиссии Казахстана Шавкат Утемисов заявил, что ЦИК готов к проведению референдума о вопросе строительства АЭС в стране, если его решат провести в этом году.

Соответствующее заявление Утемисов сделал в кулуарах парламента страны.

«Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, и работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, всё идёт в плановом режиме, мы готовы», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он затруднился назвать конкретные сроки проведения голосования, отметив, что ЦИК готов всё сделать, если даже оно пройдёт в этом году.

«Мы готовы, конечно, успеем», — ответил Утемисов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на национальный референдум вопрос строительства атомной электростанции в республике.