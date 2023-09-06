В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС
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Соответствующее заявление Утемисов сделал в кулуарах парламента страны.
«Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, и работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, всё идёт в плановом режиме, мы готовы», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он затруднился назвать конкретные сроки проведения голосования, отметив, что ЦИК готов всё сделать, если даже оно пройдёт в этом году.
«Мы готовы, конечно, успеем», — ответил Утемисов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на национальный референдум вопрос строительства атомной электростанции в республике.