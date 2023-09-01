Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС в Казахстане на референдум
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал в послании народу Казахстана.
«Строительство или отказ от возведения АЭС — это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что по конкретным срокам референдума стоит определиться позже.
В июне 2022 года сообщалось, что власти Казахстана выбрали район озера Балхаш в Алма-Атинской области в качестве места постройки АЭС.