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Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС в Казахстане на референдум

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на национальный референдум вопрос строительства атомной электростанции в республике.
Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС в Казахстане на референдум
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в послании народу Казахстана.

«Строительство или отказ от возведения АЭС — это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что по конкретным срокам референдума стоит определиться позже.

В июне 2022 года сообщалось, что власти Казахстана выбрали район озера Балхаш в Алма-Атинской области в качестве места постройки АЭС.

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