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В парламенте Крыма призвали Зеленского готовить Украину к новому делению

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Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Владимира Зеленского забыть о российском Крыме и готовить Украину к дальнейшему административному делению.

«К чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины», — передаёт слова Константинова РИА Новости.

По мнению главы крымского парламента, итогом данного деления станет уход ряда регионов из-под власти украинских нацистов. 

Ранее Константинов выразил мнение, что отставка уже бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.

Также вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что закон властей Украины об административно-территориальном устройстве полуострова является безумием.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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