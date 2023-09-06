В парламенте Крыма призвали Зеленского готовить Украину к новому делению

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Владимира Зеленского забыть о российском Крыме и готовить Украину к дальнейшему административному делению.

«К чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины», — передаёт слова Константинова РИА Новости.

По мнению главы крымского парламента, итогом данного деления станет уход ряда регионов из-под власти украинских нацистов.

Ранее Константинов выразил мнение, что отставка уже бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.

Также вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что закон властей Украины об административно-территориальном устройстве полуострова является безумием.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.