Передовые подразделения группировки «Восток» не дали разведгруппе ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«При поддержке артиллерии пресечена попытка разведгруппы ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа противника была уничтожена.

Кроме того, расчёт РСЗО «Смерч» нанёс огневой удар по району сосредоточения 31-й механизированной бригады ВСУ северо-западнее Времевки.

Ранее в районе Серебрянского лесничества войска России накрыли огнём боевиков «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.