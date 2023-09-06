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Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы

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Передовые подразделения группировки «Восток» не дали разведгруппе ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«При поддержке артиллерии пресечена попытка разведгруппы ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа противника была уничтожена.

Кроме того, расчёт РСЗО «Смерч» нанёс огневой удар по району сосредоточения 31-й механизированной бригады ВСУ северо-западнее Времевки.

Ранее в районе Серебрянского лесничества войска России накрыли огнём боевиков «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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