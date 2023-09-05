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Начмед Доктор Ботокс рассказал о тренировках бойцов по оказанию первой помощи

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Начальник медицинской службы отряда «Эспаньола» Доктор Ботокс рассказал и показал военкору RT Валентину Горшенину, как проводит занятия по оказанию первой помощи в рамках курса молодого бойца (КМБ) для снайперов.
Начмед Доктор Ботокс рассказал о тренировках бойцов по оказанию первой помощи
  • Gettyimages.ru
  • © Zbynek Pospisil

Доктор Ботокс также рассказал, как спасал двух «трёхсотых» бойцов. Тогда группе не удалось эвакуировать их в безопасное место («ноль»), поэтому медики поехали в сторону передовой.

Из-за сложной обстановки пришлось стабилизировать раненых на ходу: «тампонировать, накладывать перевязочные средства, подключать инфузионную терапию. Стабилизировать его состояние хотя бы до средней тяжести».

Тренировки проводятся на пунктах постоянной дислокации. На полигон приезжают более подкованные бойцы, в программе есть изучение протокола MARCH (оказание помощи раненому товарищу). 

Корреспондент RT Хассан Насср ранее понаблюдал за работой врачей одного из военных подразделений, которые спасают жизни на передовой. Они рассказали, что им приходится спасать жизни даже военнопленным.

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