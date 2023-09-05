Экс-разведчик ВС США Шаффер допустил, что ВСУ придётся перейти к глухой обороне
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Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«ВСУ придётся занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским продвижением», — отметил Шаффер.
По его словам, украинский президент Владимир Зеленский готовит население страны именно к такому сценарию.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.