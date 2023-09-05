Экс-разведчик ВС США Шаффер допустил, что ВСУ придётся перейти к глухой обороне

Бывший разведчик американской армии Тони Шаффер допустил, что Вооружённым силам Украины придётся сменить тактику и перейти к глухой обороне.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«ВСУ придётся занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским продвижением», — отметил Шаффер.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский готовит население страны именно к такому сценарию.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.