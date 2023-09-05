Российский дипломат сообщил, что Панин был доставлен в вытрезвитель в Таллине

Российский актёр Алексей Панин был доставлен в один из вытрезвителей Таллина, сообщил RT временный поверенный в делах Российской Федерации в Эстонской Республике Ленар Салимуллин.

Дипломат не уточнил, в какое именно учреждение поместили актёра, но подчеркнул, что в случае необходимости ему как гражданину России окажут необходимую консульскую помощь.

Временный поверенный не стал комментировать вопрос вероятной депортации Панина.

Коммуникационный отдел Департамента полиции и погранохраны Эстонии ранее подтвердил информацию о задержании Панина.

По сообщениям СМИ, Панин в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество одного из учреждений, поэтому его «отправили на протрезвление».

Сам Панин подтвердил, что у него в Эстонии произошёл «неприятный инцидент».