Узнать больше

Российский дипломат сообщил, что Панин был доставлен в вытрезвитель в Таллине

Короткая ссылка
Российский актёр Алексей Панин был доставлен в один из вытрезвителей Таллина, сообщил RT временный поверенный в делах Российской Федерации в Эстонской Республике Ленар Салимуллин.
Российский дипломат сообщил, что Панин был доставлен в вытрезвитель в Таллине
  • Legion-Media
  • © Photographers

Дипломат не уточнил, в какое именно учреждение поместили актёра, но подчеркнул, что в случае необходимости ему как гражданину России окажут необходимую консульскую помощь.

Временный поверенный не стал комментировать вопрос вероятной депортации Панина.

Коммуникационный отдел Департамента полиции и погранохраны Эстонии ранее подтвердил информацию о задержании Панина.

По сообщениям СМИ, Панин в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество одного из учреждений, поэтому его «отправили на протрезвление».

Сам Панин подтвердил, что у него в Эстонии произошёл «неприятный инцидент».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить