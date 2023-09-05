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В парламенте Грузии не поддержали инициативу о переносе Дня Победы на 8 мая

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Депутаты парламента Грузии не поддержали в первом чтении законопроект, предполагающий перенос празднования Дня Победы с 9 на 8 мая.
В парламенте Грузии не поддержали инициативу о переносе Дня Победы на 8 мая
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

Отмечается, что для принятия законопроекта необходимо согласие 76 депутатов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы с 9 мая на 8 мая.

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