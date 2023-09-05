В парламенте Грузии не поддержали инициативу о переносе Дня Победы на 8 мая
Депутаты парламента Грузии не поддержали в первом чтении законопроект, предполагающий перенос празднования Дня Победы с 9 на 8 мая.
- Gettyimages.ru
- © John Elk III
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.
Отмечается, что для принятия законопроекта необходимо согласие 76 депутатов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы с 9 мая на 8 мая.
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