В парламенте Грузии не поддержали инициативу о переносе Дня Победы на 8 мая

Депутаты парламента Грузии не поддержали в первом чтении законопроект, предполагающий перенос празднования Дня Победы с 9 на 8 мая.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования. Отмечается, что для принятия законопроекта необходимо согласие 76 депутатов. Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы с 9 мая на 8 мая.