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Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

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Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате обстрела не приводится.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.

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