Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
- AP
- © Iryna Rybakova
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате обстрела не приводится.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.
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