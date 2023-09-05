Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате обстрела не приводится.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.