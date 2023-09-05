Захарова: австралийские дроны применяются ВСУ для ударов по объектам в России

Австралийские дроны применяются украинскими военными для ударов по объектам на территории России.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Она отметила, что власти Австралии стремятся скрыть от общественного мнения «всё большее втягивание Австралии в конфликт на Украине».

Ранее Захарова заявила, что попытки атаковать территорию России беспилотниками подтвердили террористическую сущность киевского режима.