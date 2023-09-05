Захарова: австралийские дроны применяются ВСУ для ударов по объектам в России
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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.
Она отметила, что власти Австралии стремятся скрыть от общественного мнения «всё большее втягивание Австралии в конфликт на Украине».
Ранее Захарова заявила, что попытки атаковать территорию России беспилотниками подтвердили террористическую сущность киевского режима.