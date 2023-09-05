Узнать больше

Захарова: австралийские дроны применяются ВСУ для ударов по объектам в России

Короткая ссылка
Австралийские дроны применяются украинскими военными для ударов по объектам на территории России.
Захарова: австралийские дроны применяются ВСУ для ударов по объектам в России
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Она отметила, что власти Австралии стремятся скрыть от общественного мнения «всё большее втягивание Австралии в конфликт на Украине».

Ранее Захарова заявила, что попытки атаковать территорию России беспилотниками подтвердили террористическую сущность киевского режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить