Российский оператор БПЛА уничтожил танк ВСУ, пока искал свой угнанный коптер
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
Видео опубликовал военкор RT Александр Яремчук.
Боец отметил, что занимался бомбометанием, когда украинские военные с помощью системы радиоэлектронной борьбы увели его дрон.
Боец отправился на поиски дрона и нашёл его недалеко от позиций ВСУ.
Там он также увидел украинский танк. Военный сходил за гранатомётом и два раза выстрелил из него по танку. В результате танк полностью сгорел, экипажа внутри него не было.
Военный также рассказал, что до этого он был штурмовиком.
Ранее российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ.