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Российский оператор БПЛА уничтожил танк ВСУ, пока искал свой угнанный коптер

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Российский оператор беспилотников с позывным Гранит уничтожил танк украинской армии, пока искал свой угнанный коптер.
Российский оператор БПЛА уничтожил танк ВСУ, пока искал свой угнанный коптер
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Видео опубликовал военкор RT Александр Яремчук.

Боец отметил, что занимался бомбометанием, когда украинские военные с помощью системы радиоэлектронной борьбы увели его дрон.

Боец отправился на поиски дрона и нашёл его недалеко от позиций ВСУ.

Там он также увидел украинский танк. Военный сходил за гранатомётом и два раза выстрелил из него по танку. В результате танк полностью сгорел, экипажа внутри него не было.

Военный также рассказал, что до этого он был штурмовиком.

Ранее российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ.

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