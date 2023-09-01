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Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

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Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская артиллерия уничтожила в ДНР украинский пункт управления дронами в Красногоровке.

Об этом информирует РИА Новости.

Кроме того, был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахова.

«Также по скоплениям пехотных подразделений ВСУ в районе Клещеевки успешно выполнили огневые задачи экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», — добавил Астафьев. 

Ранее в МО России заявили об улучшении позиций группировки «Запад» на Купянском направлении.

Также бойцы ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки солдат ВСУ в ДНР.

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