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Суд ДНР приговорил военного ВСУ к 25 годам колонии строгого режима

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Суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Сергея Батынского, который изнасиловал мирную жительницу и застрелил её сожителя, к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Уточняется, что преступник совместно с другими украинскими солдатами незаконно задержал и поместил в подвал мужчину и женщину, состоявших в гражданском браке. 

На следующий день Батынский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал женщину под угрозой убийства, а также застрелил мужчину.

«Суд... приговорил преступника к 25 годам ­­лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ Валентина Василенко к пожизненному заключению за убийство 14 мирных жителей в Мариуполе.

Также сообщалось, что суд ДНР приговорил артиллериста ВСУ к пожизненному лишению свободы.

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