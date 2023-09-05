Суд ДНР приговорил военного ВСУ к 25 годам колонии строгого режима
Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
Уточняется, что преступник совместно с другими украинскими солдатами незаконно задержал и поместил в подвал мужчину и женщину, состоявших в гражданском браке.
На следующий день Батынский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал женщину под угрозой убийства, а также застрелил мужчину.
«Суд... приговорил преступника к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ранее суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ Валентина Василенко к пожизненному заключению за убийство 14 мирных жителей в Мариуполе.
Также сообщалось, что суд ДНР приговорил артиллериста ВСУ к пожизненному лишению свободы.