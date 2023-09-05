Суд ДНР приговорил военного ВСУ к 25 годам колонии строгого режима

Суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Сергея Батынского, который изнасиловал мирную жительницу и застрелил её сожителя, к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Уточняется, что преступник совместно с другими украинскими солдатами незаконно задержал и поместил в подвал мужчину и женщину, состоявших в гражданском браке.

На следующий день Батынский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал женщину под угрозой убийства, а также застрелил мужчину.

«Суд... приговорил преступника к 25 годам ­­лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ Валентина Василенко к пожизненному заключению за убийство 14 мирных жителей в Мариуполе.

Также сообщалось, что суд ДНР приговорил артиллериста ВСУ к пожизненному лишению свободы.