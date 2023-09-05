Картаполов: фейковый приказ о призыве в России запущен через украинские каналы
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Его слова приводит РИА Новости.
«Через отдельные Telegram-каналы, которые активно работают на ЦИПсО, запустили фейковый приказ о призыве в рамках частичной мобилизации», — сказал Картаполов
Парламентарий назвал появление этой информации вбросом, отметив, что она не имеет ничего общего с реальностью.
В июне российский президент Владимир Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет.