Узнать больше

Картаполов: фейковый приказ о призыве в России запущен через украинские каналы

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские пропагандистские Telegram-каналы распространили фейковый приказ о призыве в рамках частичной мобилизации в России. 
Картаполов: фейковый приказ о призыве в России запущен через украинские каналы
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Его слова приводит РИА Новости.

«Через отдельные Telegram-каналы, которые активно работают на ЦИПсО, запустили фейковый приказ о призыве в рамках частичной мобилизации», — сказал Картаполов

Парламентарий назвал появление этой информации вбросом, отметив, что она не имеет ничего общего с реальностью.

В июне российский президент Владимир Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить