Картаполов: фейковый приказ о призыве в России запущен через украинские каналы

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские пропагандистские Telegram-каналы распространили фейковый приказ о призыве в рамках частичной мобилизации в России.

Его слова приводит РИА Новости.

«Через отдельные Telegram-каналы, которые активно работают на ЦИПсО, запустили фейковый приказ о призыве в рамках частичной мобилизации», — сказал Картаполов

Парламентарий назвал появление этой информации вбросом, отметив, что она не имеет ничего общего с реальностью.

В июне российский президент Владимир Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет.