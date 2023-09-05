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Экс-разведчик США Риттер: ВС России способны взять под контроль Одессу и Харьков

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Российские военные способны взять под контроль Одессу и Харьков.
Экс-разведчик США Риттер: ВС России способны взять под контроль Одессу и Харьков
  • РИА Новости

Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, в случае затягивания конфликта Киев «рискует потерять ещё большую территорию, включая Одессу и Харьков».

Ранее американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон выразил мнение, что, отказываясь от переговоров, Украина может лишиться Одессы и Харькова.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.

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