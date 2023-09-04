Handelsblatt: военные ВСУ сталкиваются с проблемой минных полей
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«Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки», — сообщил собеседник газеты.
По словам военного, после успешного прохождения открытой местности солдаты ВСУ бегут в спасительный окоп, где их уже поджидают мины.
«Но когда они осознают ошибку — уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья», — резюмировал он.
Ранее Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным и как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.