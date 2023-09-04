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Handelsblatt: военные ВСУ сталкиваются с проблемой минных полей

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Военнослужащие Вооружённых сил Украины сталкиваются с проблемой частых подрывов на минных полях, рассказал газете Handelsblatt солдат украинской армии с позывным Лютый.
Handelsblatt: военные ВСУ сталкиваются с проблемой минных полей
  • AP
  • © Libkos

«Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки», — сообщил собеседник газеты.

По словам военного, после успешного прохождения открытой местности солдаты ВСУ бегут в спасительный окоп, где их уже поджидают мины.

«Но когда они осознают ошибку — уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья», — резюмировал он.

Ранее Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным и как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.

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