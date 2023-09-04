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Мэр Донецка: снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Ворошиловском районе

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Во время обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка: снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Ворошиловском районе
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он заявил, что в результате удара были повреждены кровля, фасад, балконы, остекление и автомобили.

«Также нарушено остекление в других многоквартирных домах по проспекту Мира, улице Ватутина и Университетской. На парковке возле супермаркета Moloko по улице Розы Люксембург сгорел автомобиль», — рассказал Кулемзин.

По словам мэра, при обстреле Петровского района повреждения получили хозяйственные постройки, кровля частного домовладения и гаража.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка снарядами калибра 155 мм.

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