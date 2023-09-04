Мэр Донецка: снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Ворошиловском районе
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он заявил, что в результате удара были повреждены кровля, фасад, балконы, остекление и автомобили.
«Также нарушено остекление в других многоквартирных домах по проспекту Мира, улице Ватутина и Университетской. На парковке возле супермаркета Moloko по улице Розы Люксембург сгорел автомобиль», — рассказал Кулемзин.
По словам мэра, при обстреле Петровского района повреждения получили хозяйственные постройки, кровля частного домовладения и гаража.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка снарядами калибра 155 мм.