ВС Украины обстреляли Донецк снарядами калибром 155 мм
Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в результате удара ВСУ из ствольной артиллерии по Ворошиловскому району были повреждены фасады многоквартирных домов по Университетской улице.
«На проспекте Мира горит гражданский автомобиль, задымление от которого видно по всему городу, в районе остановлено движение общественного транспорта», — сказано в материале.
Украинская армия 4 сентября производит массированный обстрел центра Донецка.
Зафиксировано не менее 20 прилётов.