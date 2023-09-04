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ВС Украины обстреляли Донецк снарядами калибром 155 мм

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Украинские военные обстреляли Донецк снарядами калибром 155 мм, задымление от горящих автомобилей видно по всему городу.

Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что в результате удара ВСУ из ствольной артиллерии по Ворошиловскому району были повреждены фасады многоквартирных домов по Университетской улице.

«На проспекте Мира горит гражданский автомобиль, задымление от которого видно по всему городу, в районе остановлено движение общественного транспорта», — сказано в материале.

Украинская армия 4 сентября производит массированный обстрел центра Донецка.

Зафиксировано не менее 20 прилётов.

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