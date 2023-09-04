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РИА Новости: центр Донецка находится под массированным обстрелом ВСУ

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Украинская армия 4 сентября производит массированный обстрел центра Донецка, сообщает РИА Новости.
РИА Новости: центр Донецка находится под массированным обстрелом ВСУ
  • РИА Новости

Отмечается, что зафиксировано не менее 20 «прилётов».

Артиллерийские удары наносятся по улицам Мира и Розы Люксембург.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района со стороны ВСУ погиб мирный житель.

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