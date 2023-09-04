Два человека погибли, восемь пострадали при ударах ВСУ по Мироновскому в ДНР
- РИА Новости
Эти данные привело представительство региона в СЦКК.
«Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц, в том числе два ребёнка: девочка 2012 г.р. и мальчик 2012 г.р., мужчины 1951-го, 1958-го, 1958 г.р., женщины 1953-го, 1955-го, 1975 г.р.», — говорится в заявлении.
Кроме того, указывается, что ракеты украинских войск попали в здание школы и в многоквартирные дома населённого пункта.
Ранее сообщалось, что центр Донецка находится под массированным обстрелом украинских военных.