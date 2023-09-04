Эрдоган: Киев должен смягчить подход к Москве для решений по зерновой сделке

Властям в Киеве нужно смягчить свою позицию в отношении совместных с Москвой шагов для решений по зерновой сделке, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией», — цитирует его ТАСС. Эрдоган ранее заявил, что Турция готова взять на себя посредничество в мирных переговорах для урегулирования украинского конфликта.