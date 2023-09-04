Узнать больше

Эрдоган: Киев должен смягчить подход к Москве для решений по зерновой сделке

Короткая ссылка
Властям в Киеве нужно смягчить свою позицию в отношении совместных с Москвой шагов для решений по зерновой сделке, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: Киев должен смягчить подход к Москве для решений по зерновой сделке
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

«Конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган ранее заявил, что Турция готова взять на себя посредничество в мирных переговорах для урегулирования украинского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить