Эрдоган: Киев должен смягчить подход к Москве для решений по зерновой сделке
Властям в Киеве нужно смягчить свою позицию в отношении совместных с Москвой шагов для решений по зерновой сделке, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
- AP
- © Burhan Ozbilici
«Конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией», — цитирует его ТАСС.
Эрдоган ранее заявил, что Турция готова взять на себя посредничество в мирных переговорах для урегулирования украинского конфликта.
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