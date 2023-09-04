Источник: в Москве недовольны последними публичными заявлениями властей Армении

Российская сторона крайне недовольна последними публичными заявлениями руководства Армении, в том числе высказываниями армянского премьер-министра Никола Пашиняна в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарием армянского внешнеполитического ведомства от 31 августа, сообщил дипломатический источник.

По словам источника, в Москве считают данные заявления неприемлемыми по тону и содержанию «с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчёты и ошибки».

Дипломатический источник заявил, что в Москве рассматривают отношения с Ереваном в сферах безопасности и экономики не в качестве зависимости одного государства от другого, а как равноправное и взаимополезное сотрудничество, которое доказало свою эффективность.

При этом источник заявил о попытках искусственного вытеснения России с Южного Кавказа. По его словам, Ереван используется как средство достижения этой цели.

Источник подчеркнул, что Россия как ближайший сосед и друг Армении не намерена покидать Южный Кавказ.

В конце августа заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.

24 августа премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Армению.

Он заявил, что Россия предлагает Армении ускорить работу по совместным инвестиционным проектам, а также расширить использование национальных валют в торговле.