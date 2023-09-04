Источник: в Москве недовольны последними публичными заявлениями властей Армении
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По словам источника, в Москве считают данные заявления неприемлемыми по тону и содержанию «с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчёты и ошибки».
Дипломатический источник заявил, что в Москве рассматривают отношения с Ереваном в сферах безопасности и экономики не в качестве зависимости одного государства от другого, а как равноправное и взаимополезное сотрудничество, которое доказало свою эффективность.
При этом источник заявил о попытках искусственного вытеснения России с Южного Кавказа. По его словам, Ереван используется как средство достижения этой цели.
Источник подчеркнул, что Россия как ближайший сосед и друг Армении не намерена покидать Южный Кавказ.
В конце августа заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.
24 августа премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Армению.
Он заявил, что Россия предлагает Армении ускорить работу по совместным инвестиционным проектам, а также расширить использование национальных валют в торговле.